Renato Veiga al Jmedical: esami per il difensore dopo l'infortunio in PSV-Juventus VIDEO

è arrivato al Jmedical nel primo pomeriggio di giovedì 20 febbraio per sottoporsi agli esami strumentali dopo l'infortunio patito nelle fase iniziali del match die contro ilSchierato con una maglia da titolare da Thiago Motta, il difensore portoghese della Juventus è stato costretto ad alzare bandiera bianca al 12' a causa di un problema muscolare che gli ha impedito di proseguire il match. Al suo posto è entrato Andrea Cambiaso.Una brutta notizia, dunque, per Thiago Motta che sul centrale portoghese aveva puntato sin da subito dopo il suo arrivo in prestito dal Chelsea, anche per sopperire all'assenza di Pierre Kalulu, infortunatosi lo scorso 29 gennaio durante Juventus-Benfica.

Infortunio Veiga: cosa filtra

L'arrivo di Renato Veiga al Jmedical VIDEO

Veiga ha lasciato il campo durante PSV-Juve a causa di un infortunio muscolare nella zona del polpaccio destro. Gli esami ai quali il classe 2003 si sottoporrà al Jmedical certificheranno l'entità del problema e i relativi tempi di recupero. Quel che è certo, ad oggi, è che Renato Veiga salterà la sfida di domenica contro il Cagliari.