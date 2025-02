Renato Veiga a Sky: 'Sapevo molte cose della Juventus. Inter? Partita fondamentale'

2025 Getty Images

Renato Veiga, le parole sulla Juventus

Protagonista fin da subito in positivo con la nuova maglia,ha avuto un impatto molto buono nella. Arrivato a fine gennaio, il difensore portoghese è stato schierato titolare dal tecnico in tutte le partite fin qui, con ottimi risultati. Dopo le parole di Kolo Muani, sempre a Sky ha parlato anche Veiga, raccontando perché ha deciso di andare alla Juventus soffermandosi però anche sulla prossima partita contro l'Inter."Tutti conoscono la Juventus per la storia, per i grandi calciatori che hanno giocato qui, anche portoghesi. Sapevo già molte cose prima di venire, seguivo la squadra grazie ai giocatori importanti che ci sono”.



L'inizio di Veiga con la Juventus

Veiga ha parlato anche della sfida contro l'Inter, in programma domenica, partita in cui il portoghese giocherà titolare al centro della difesa insieme a Federico Gatti e sarà un grande banco di prova: “Quella contro l’Inter è una partita fondamentale, dobbiamo vincere perché siamo la Juventus. Giochiamo sempre per vincere”.Il giocatore di proprietà del Chelsea ha poi allargato lo sguardo parlando degli obiettivi in generale nei prossimi mesi: “Il mio obiettivo è portare la Juventus a vincere sempre. Sono uno che pensa partita dopo partita e al presente“.Parole chiare di Veiga, che ha mostrato anche in campo grande personalità, soprattutto contro il PSV, dove ha esaltato il pubblico chiedendo il sostegno dello Stadium. Nonostante la giovane età non manca il carattere al portoghese. L'ex Basilea è in prestito secco e il suo futuro tra pochi mesi potrebbe essere quindi lontano dalla Juve ma comunque si sente molto coinvolto nella squadra. Anche quando tornerà Kalulu, la sensazione è che Veiga troverà spazio potendo anche agire da terzino sinistro.