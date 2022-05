Share

di Benedetta Panzeri, inviata a Meda

Una Juventus Under 23 straordinaria quella vista questa sera al "Città di Meda" contro il Renate. Compatta, solida, capace di soffrire, la squadra di mister Lamberto Zauli ottiene una vittoria meritata contro una formazione di maggiore esperienza, che le consente di volare al secondo turno nazionale dei playoff di Serie C.



Rivivi la partita con la nostra diretta testuale:



90' + 5 - Finisce qui al "Città di Meda". I bianconeri approdano al secondo turno nazionale dei playoff di Serie C!



90' + 4 - Enorme brivido per i bianconeri sul finale, Morachioli a un soffio dal gol



90' + 3 - Renate ancora in attacco, i bianconeri stringono i denti



90' + 1 - Ci prova Cudrig da fuori area, palla fuori



87' - Ancora Israel con i pugni a respingere una conclusione pericolosa



81' - Pericolo per la Juve. Colpo di testa di Silva sugli sviluppi di un corner, palla fuori di poco



78 ' - Brivido per Israel, su conclusione di Piscopo da distanza ravvicinata. Palla in corner



76' - Giallo per Cudrig, entrato da pochi minuti proprio per rilevare l'ammonito Compagnon



65' - Fase relativamente tranquilla del match, bianconeri in controllo



53' - Ammoniti Compagnon e Barrenechea. Erano entrambi diffidati, quindi salteranno la prossima sfida



49 ' - Ci prova Sersanti su assist di Compagnon. Nessun problema per Albertoni



46' - Si riparte!



45' - Fine primo tempo



40' - Proteste dei padroni di casa per un possibile tocco di mano nell'area di rigore bianconera. L'arbitro fa proseguire



34' - Per il Renate ci prova Cicconi da fuori area. Tiro alto



30' - GOL JUVE! La sblocca Da Graca di testa! Azione insistita di Compagnon, che si fa parare una bella conclusione da Albertoni. Sugli sviluppi successivi, bravissimo il numero 9 a insaccare in rete. Bianconeri in vantaggio!



25' - Ci prova Iocolano con un bel tiro dal limite dell'area. Albertoni non si fa intimidire



25' - Prima occasione del match, Compagnon vicino al gol



23' - Sostanziale equilibrio tra le due squadre in campo. Fase di stallo, senza particolari occasioni di rilievo



8'- Buon inizio dei bianconeri, subito propositivi in avanti



1' - Al via il match!



LE FORMAZIONI UFFICIALI



RENATE (3-5-2): Albertoni; Merletti, Silva, Possenti; Anghileri, Baldassin, Ranieri, Celeghin, Cicconi; Maistrello, Piscopo



JUVENTUS UNDER 23 (4-3-2-1): Israel; Leo, De Winter, Poli, Anzolin; Sersanti, Barrenechea, Iocolano; Compagnon, Soulé; Da Graca