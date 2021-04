Torna in campo questo pomeriggio - fischio d'inizio alle 17:30 - la Juventus Under 23 che affronta il Renate, uno dei top club del girone che, però, non sta attraversando un momento di forma eccezionale. La stessa squadra bianconera non è al top della forma, avendo collezionato 2 punti nelle ultime 5 partite. La buona notizia, per Zauli, è che tornano a disposizione diversi giocatori chiave come Ranocchia, Gozzi e Fagioli.



IL TABELLINO



Renate-Juventus: 2-1



Marcatori: (Aké 17', Possenti 26', Maistrello 49')



Renate (3-5-2): Gemello; Anghileri, Silva, Possenti; Guglielmotti, Kabashi, Ranieri, Marano, Rada; Galuppini, Maistrello. A disp. Bagheria, Nocciolini, Giovinco, Langella., Santovito, Magli, Vicente, Lakti, Damonte, Burgio. All. Diana.​

Juventus (3-4-1-2): Israel; Dragusin, Alcibiade, Anzolin; Di Pardo, Fagioli, Peeters, Aké; Rafia; Brighenti, Marques. A disp. Nocchi, Bucosse, Gozzi, Barbieri, Delli Carri, Troiano, Dabo, Ranocchia, Compagnon, Leone, Vrioni.​ All. Zauli



Ammonizioni: (Kabashi (R) 39', Silva (R) 44', Marano (R) 53')



Arbitro: ​sig. Andrea Bordin della sez. di Bassano del Grappa



Segui la diretta testuale su ilBianconero.com:



63' - OCCASIONE RENATE, questa volta è Galuppini a tentare la conclusione dalla distanza, palla che esce di poco



63' - OCCASIONE RENATE, conclusione sporca di Kabashi che impegna l'ottimo Israel che è bravo a respingere



62' - Maistrello tenta la rovesciata in area, conclusione fuori misura



57' - OCCASIONE JUVE, Brighenti serve Marques che perde un tempo di gioco, la sua conclusione viene respinta in angolo



49' - GOL RENATE, segna Maistrello che anticipa Anzolin dentro l'area e da pochi passi devìa di prima in rete



48' - Azione personale di Fagioli che si infila tra le maglie del Renate, la sua conclusione termina di molto fuori misura



46' - Via al secondo tempo



INTERVALLO



43' - Maistrello colpisce di testa da buona posizione, la conclusione però è fuori misura



36' - Conclusione da fuori area di Akè, l'esterno colpisce male e il pallone esce debole a lato



28' - OCCASIONE JUVE, Brighenti fa tutto bene, in scivolata colpisce con potenza ma la sua conclusione termina di poco alta



26' - GOL RENATE, la pareggia Possenti di testa



18' - OCCASIONE RENATE, risponde la squadra di casa: conclusione di Marano che fa tremare l'esterno della rete



17' - GOL JUVENTUS, segna Akè! Dagli sviluppi di un calcio d'angolo, l'esterno è più lesto di tutti a piombare su una palla vagante e a ribadire in rete da pochi passi



16' - OCCASIONE JUVE, colpo di testa di Akè su cui Gemello vola e devia in angolo



14' - OCCASIONE RENATE, tiro a giro di Galuppini che esce di poco alto



7' - Prima occasione del match di marca bianconera: Di Pardo trova Fagioli che da buona posizione incrocia il tiro che esce di poco



1' - Fischio d'inizio del match