Contro il Renate per interrompere la striscia negativa di due sconfitte consecutive, subite contro Virtus Verona e Padova. Scende in campo oggi la Juventus Under 23 e di fronte trova una delle squadre accreditate per la promozione, che naviga al quarto posto della classifica del girone A di Lega Pro. Il fischio d'inizio è programmato alle 14:30.: Drago, Ranieri, Anghileri, Maistrello, Celeghin, Baldassin, Galuppini, Ermacora, Possenti, Rossetti, Silva.​. Moleri, Albertoni, Esposito, Chakir, Morachioli, Ferrini, De Mao, Tedeschi, Sala, Sarli, Merletti, Marano.​. Cevoli: Israel; Leo, Fiumanò, Stramaccioni, Barbieri; Miretti, Palumbo, Sersanti; Cudrig, Da Graca, Sekulov.​. Daffara, Anzolin, De Marino, Leone, Compagnon, Zuelli, Brighenti, Akè, Pecorino.​. Zauli: Sig. Mattia Ubaldi della sezione di Roma 1​