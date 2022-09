Passo falso della Juventus Next Gen che perde 3 a 2 contro il Renate. Mister Brambilla perde tre titolari, promossi con la prima squadra, ed é costretto a ridisegnare l'undici titolare. Più forti, esperti e smaliziati i lombardi che hanno saputo infierire e colpire nelle fragilità mostrate oggi dalla linea difensiva bianconera. Buona, ottima, la reazione nel finale che dimostra grande carattere.- Impreciso in più di un'occasione- Parte discretamente, poi è sopraffatto dalle avanzate avversarie- Le gambe tremano e gli interventi sono spesso in ritardo- Brutta prestazione dopo un filotto di ottime partite. Difesa bianconera in affanno, deve lasciare anzitempo il campo per espulsione- Timido nel salire, impreciso nel servire i compagni quando lo fa- Non entra nel vivo del gioco, ma nella seconda parte di match sale in intensità e qualità- Occupa lo slot lasciato libero da Barrenechea e non lo fa rimpiangere (Dal 63'- Mette ordine alla retroguardia)- Qualità di passaggio e lotta in mezzo al campo (Dal 72' PALUMBO sv)- Una bella percussione dall'esterno che termina con una simulazione in area. È un po' l'immagine della sua partita (Dal 72'Il suo gol all'86' ridà speranze alla squadra, nel finale sfiora il pari: cambia volto al match)- Dà il via ad alcune buone azioni offensive, si toglie la soddisfazione di tornare al gol in maglia bianconera. È il solito calciatore di qualità già ammirato in Under 23...e anche in prima squadra, si ricordi la Coppa Italia- Ha il peso dell'attacco bianconero su di lui, ma oggi le spalle non reggono (Dal 46'- Non riesce a cambiare marcia)- Le difficoltà della prima squadra lo privano di tre titolari. Un passaggio a vuoto che fa parte del percorso, buona la reazione nel finale che dimostra carattere