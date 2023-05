Il Nottingham Forest aveva un'opzione di 30 milioni per renderea tutti gli effetti un loro giocatore ma il club, appena salvatosi in Premier, ha deciso di non farla valere. Il brasiliano tornerà quindi all'Atletico Madrid ma, secondo Relevo, non resterà con Simeone. Il rapporto tra i due è pessimo e il giocatore, che piaceva anche a Inter e Juve, dovrà trovarsi una nuova sistemazione.