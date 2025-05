Relevo - Offerta della Juventus per Antonio Pintus: i dettagli e la posizione del preparatore atletico del Real

Secondo quanto riferito da Relevo, laavrebbe formulato un'offerta per riportare a Torino, attuale preparatore atletico del Real Madrid che, in bianconero, ha già lavorato dal 1991 al 1998.Sempre secondo Relevo, la Juve avrebbe contattato Pintus diversi mesi fa. Segnale evidente di come il club bianconero voglia mettere mano anche allo staff tecnico in vista della prossima stagione. Va ricordato, inoltre, che Pintus ha lavorato al fianco di Antonio Conte nel recente passato, su tutti nel biennio che il tecnico salentino ha trascorso all'Inter.Oltre alla Juventus e al Real Madrid, Pintus ha lavorato anche per Chelsea, Monaco, West Ham, Olympique Marsiglia, Palermo, Sunderland e Inter, dove appunto ha vinto lo Scudetto del 2021 con Antonio Conte come allenatore.



La volontà di Pintus e la posizione del Real

Sempre secondo Reelvo, la priorità di Pintus, tuttavia, sarebbe quella di rimanere comunque al Real Madrid, seppur con un incarico differente a partire dalla prossima stagione. L’idea del club iberico è di offrirgli un nuovo incarico all’interno della società.Pintus sarebbe infatti candidato al ruolo di coordinatore dei preparatori atletici dal Castilla fino all'ultima squadra del vivaio, distaccandosi di fatto dalla prima squadra, per la quale lavorerà fino al Mondiale per Club compreso.