Da Relevo. Quello che una settimana fa sembrava piuttosto chiaro, oggi si sta complicando. Il trasferimento di Ángel Correa nel calcio saudita, più precisamente all'Al-Ittihad, è in stallo. Attualmente le condizioni per la sua partenza non si verificano e, secondo quanto riportato dal suo entourage, non è escluso che resti fino alla fine della stagione.Perché questo cambiamento in soli sette giorni? Le trattative con gli arabi non stanno procedendo facilmente, una situazione che molti club hanno sperimentato negli ultimi mesi dal momento che il denaro è entrato con forza nel mercato del Medio Oriente.Non aiuta nemmeno il fatto che l'Atlético Madrid sia impegnato in due competizioni e giochi ogni tre giorni. La squadra di Simeone ha giocato la Supercoppa (e Correa non ha partecipato perché il trasferimento sembrava imminente), ma poi ha avuto minuti contro il Real Madrid in Copa del Rey e contro il Granada a Los Cármenes.