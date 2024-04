La Juventus fa sul serio per Albert Gudmundsson. Come riferisce Relevo, negli ultimi giorni i bianconeri avrebbero avuto dei contatti diretti col Genoa per discutere dell’affare. Il calciatore è molto apprezzato da Giuntoli, il quale pensa all’inserimento di una contropartita tecnica per far abbassare la cifra finale del cartellino, anticipando così la nutrita concorrenza per il giocatore. Su Gudmundsson c'è anche l'Inter che lo segue da tempo. Con il Genoa i dialoghi sono aperti su più fronti, come spiegato QUI. L'islandese sta disputando una grande stagione al Genoa, oltre alle prestazioni con la nazionale che hanno attirato l'attenzione di tutta Europa.