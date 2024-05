Teunrimane una priorità assoluta per ladi, ma finora non è stata presentata un'offerta ufficiale all'Atalanta. Le trattative tra i due club non sono ancora iniziate, poiché la Juventus deve prima concentrarsi su alcune cessioni. Matíase Deansono due dei possibili candidati a lasciare il club, liberando così risorse e spazio nella rosa per nuovi acquisti., dal canto suo, ha espresso la sua preferenza per restare in Italia, il che alimenta le speranze della Juventus di poterlo ingaggiare una volta risolte le questioni interne di mercato. Lo riporta Matteo Moretto, giornalista di Relevo.