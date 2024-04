Alex Sandro-Juve, la storia

Non ci sono dubbi sul fatto che Alex Sandro lascerà la Juventus al termine della stagione, quando scadrà il contratto che lo lega ai bianconeri. Dopo tanti anni, il difensore inizierà quindi una nuova avventura. Secondo quanto riferisce Relevo, il futuro del brasiliano potrebbe essere in patria. Già diversi club brasiliani infatti hanno preso informazioni per provare ad ingaggiarlo. La società che si sarebbe mossa in maniera più concreta è l'Internacional di Porto Alegre.. Alex Sandro però non ha ancora preso una decisione.Alex Sandro è arrivato a Torino nell'agosto del 2015 dal Porto. Nove stagioni quindi con la maglia della Juventus e un traguardo sempre più vicino, ovvero quello di recordman di presenze per uno straniero con i bianconeri. Sono 335 le partite disputate da Alex Sandro con la Juventus. In totale, 15 gol e 32 assist.