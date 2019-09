non vede l'ora di tornare in campo. Il brasiliano dovrà rimanere fuori per circa un mese a causa di un infortunio alla coscia destra che l'ha costretto a concludere in anticipo la gara con la. Il brasiliano, in attesa di recuperare al cento per cento, si gode un po' di relax come racconta lui stesso attraverso una story sul suo profilo Instagram, che lo vede sul divano a guardare la serie tv "Blacklist".