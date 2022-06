La famiglia è la famiglia, e lo sa anche Di Maria, che per una vita in giro per l'Europa e per il mondo un po' ha finito per trascurarla. Se la sta godendo tutta in queste vacanze, dopo gli impegni con l'Argentina. Nel frattempo, scruta, capisce, soprattutto aspetta: in ballo c'è il suo futuro, la scelta della sua prossima squadra. Almeno per un anno. Poi tornerà in Patria.



LA SITUAZIONE - Angel resta più vicino alla Juve, è la soluzione più fattibile di tantissime altre. Si attende la risposta definitiva, un dentro e fuori che può arrivare anche a metà settimana, perché non c'è più tempo da perdere e perché la Juve non può migliorare la propria offerta. Semmai, dovrà essere il Fideo a fare un passo verso il bianconero. Tra balli, mate e Rosario, la tappa già scelta per l'ultimo spazio di fondo pensionistico, Di Maria ragiona per l'assalto finale all'Europa. Sarà Juve? Ogni giorno che passa sembra più vicino. Ma il passo decisivo, ecco, dovrà arrivare da lui.