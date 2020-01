Con la stecca come con i piedi Miralem #Pjanic è una garanzia anche a biliardo Guardate che buca pic.twitter.com/NGpOvV4dkp — ilbianconero (@ilbianconerocom) January 17, 2020

Non solo calcio per, che ieri ha trascorso una serata in realx tra biliardo e buon cibo. La precisione ce l'ha nel sangue il bosniaco, che anche con la stecca in mano non sbaglia un colpo: palla 8 in buca e vittoria conquistata contro l'amico Vivian. Battute e risate, mentre l'amico chef Patrick Contorno era alle prese ai fornelli a cucinare una cena da leccarsi i baffi. Serata tra amici per Pjanic, che per un po' ha staccato dal calcio.