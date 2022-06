Daniele Rugani e Michela Persico sono in vacanza in Grecia. Per loro mare azzurro cristallino e destinazione Mykonos. I due non sono soli però: vacanza all'insegna del divertimento in compagnia di Carlo Pinsoglio e la fidanzata Giulia Ortaggi. In questi giorni sui loro profili social sono proseguiti i post che li ritraevano in posti mozzafiato. Oggi anche la battuta tra Pinsoglio e Michela Persico sulla guida del portiere bianconero. In gallery le foto della vacanza del gruppo.