Oggi è ct dell'Albania, ma negli anni scorsi Edy Reja è stato l'allenatore col quale Igor Tudor ha iniziato la carriera in panchina. Anche se: "Dice che ha cominciato grazie a me, ma non è vero - racconta Reja a Tuttosport - Da giocatore ha lavorato con grandi allenatori. Quando era nel mio staff lavorava soprattutto con la difesa, poi ha fatto esperienze importanti da primo allenatore prima con il Galatasaray e con l'Udinese. Pirlo invece l'ho allenato giovanissimo a Brescia insieme a Baronio, credo sia una scelta intelligente puntare su di lui. Ha personalità e visione, con Tudor avrà una presenza importante per la difesa. E' sempre stata una persona fredda, questo è un vantaggio".