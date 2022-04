In un'intervista concessa ai microfoni de Il Mattino, l'ex allenatore di Lazio e Napoli, Edy Reja, ha analizzato quello che sarà il rush finale di stagione per la lotta scudetto, includendo anche la Juve di Max Allegri.



'Il Napoli ha frenato con il Milan ma poi è riuscito a ripartire e anche se già la Champions sarebbe un grande risultato se la può giocare fino in fondo per lo scudetto con i rossoneri, l'Inter e la Juve. Per me i bianconeri sono ancora in corsa tenendo presente che quelle davanti potrebbero perdere ancora qualche colpo come è già è successo e che avranno lo scontro diretto contro l'Inter e vincendo aumenterebbero le loro chances'.