Edy Reja, c.t. dell'Albania ed ex allenatore del Napoli, ha parlato a Radio Kiss Kiss: "Il Napoli non avrà problemi ad arrivare in Champions. Non è mai facile vincere, ma vedendo è avvantaggiato rispetto alle altre, il calendario è più semplice. Ora dipende tutto da loro, gli azzurri e l’Atalanta sono le squadre che stanno meglio e le più lanciate. Conoscendo Gattuso dal punto di vista caratteriale, saprà tenere alta la guardia. Ha recuperato Osimhen, che negli spazi diventa devastante, ma ha a disposizione una rosa completa e di grande qualità. Io avevo messo il Napoli tra le pretendenti allo scudetto; senza gli infortuni e il Covid avrebbe potuto lottare con l’Inter".