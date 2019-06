Secondo quanto raccolto dalla redazione di Calciomercato.com, perché nelle ultime giornate si è aperta la possibilità di uno scambio proprio con la Juventus che porterebbe Reina a Torino (come secondo di Szczesny) e Mattia Perin a Milan nel ruolo di titolare. Il domino è pronto a partire, aspettando la prima mossa, del PSG o del Manchester United, per Donnarumma. Sì, perché il numero uno della Nazionale al momento sembrerebbe in partenza: con la necessità di fare cassa, Gigio - con Romagnoli - sarebbe tra i principali indiziati alla partenza. Base d'asta? 70 milioni di euro. Cifra destinata a salire.