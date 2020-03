Pepe Reina, ex di Napoli e Milan e oggi all'Aston Villa, ha parlato al CorSport. Anche di Sarri. "Napoli è la mia dimensione naturale, a Monaco me ne accorsi subito, mi resi conto che volevo una vita diversa, esattamente come quella che avevo lasciato. Non avrei potuto fare una scelta migliore, posso assicurare che non mi sono mai divertito tanto a giocare come nei tre anni di Napoli con Sarri - le sue parole -. La verità è molto più semplice: il Napoli avrebbe dovuto riscattarmi dal Liverpool, non si trovarono i numeri e quindi dovetti cercare un’altra squadra. Fu il presidente a riprendermi. Che collettivo… Con Sarri? Lo spirito con cui ci allenavamo e giocavamo, e la qualità del gioco di quel Napoli. Non vedremo mai più una squadra muoversi in quel modo. Sarri riuscì a portarci al di sopra di limiti e potenzialità. Il miglior Koulibaly, Mertens, Allan, Albiol, Callejon e Insigne. Non c’erano primedonne, ma grande disponibilità , e umiltà , il nostro leader era il gioco che ci aveva insegnato lui. Se Sarri ha provato a portarmi al Chelsea? Nessuno dei suoi mi ha più cercato, tantomeno lui".



CORONAVIRUS - "​"Non esco di casa da 18 giorni. Mi sono isolato dopo aver accusato i primi sintomi del virus: febbre, tosse secca, mal di testa e senso di spossatezza. Il fisico ha reagito bene. A parte qualche momento non facile, è stato come se avessi avuto l'influenza, solo più pesante. L'unico spavento quando per 25 minuti mi è mancato l'ossigeno, come se la gola si fosse improvvisamente ristretta e l'aria non riuscisse a passare... I primi sei, otto giorni li ho trascorsi chiuso in una stanza. Poi ho cominciato a uscire nelle ore notturne, quando i ragazzi e i miei suoceri dormivano. Una vita a targhe alterne. Faccio ancora attenzione a tenermi a distanza dai genitori di mia moglie Yolanda, non sono più giovanissimi. Qui in Inghilterra i tamponi li fanno soltanto ai malati gravi, nel mio caso non vi erano dubbi. Virus. Le restrizioni sono minori rispetto a quelle italiane, si può ancora uscire per fare una passeggiata o una corsa nel parco, anche se il Governo ha chiesto a tutti di restare il più possibile a casa. Anche in Spagna si sono mossi in ritardo, sono nel dramma, temo che supererà l'Italia dal punto di vista dei contagiati e dei morti. Non mi è ancora tornata la voglia di giocare a calcio, seguo l'evolversi della situazione e mi informo. Tagliare gli stipendi è una soluzione giusta per partecipare a questa enorme crisi del sistema, i calciatori hanno capito perfettamente la situazione e non si stanno sottraendo a quello che è un dovere morale".