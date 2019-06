Pepe Reina, ex portiere del Napoli attualmente al Milan, ha parlato da Madrid nel giorno della finale di Champions League. Tra i temi affrontati c'è anche il possibile arrivo di Maurizio Sarri alla Juventus. "Due anni fa sarebbe stato difficile pensarlo", ammette Reina ai microfoni di Sky Sport: "Aspettiamo, non so se l'affare andrà a buon fine o meno. Ovviamente i tifosi del Napoli non lo vorrebbero, ma la Juventus sa benissimo quanto sia forte Sarri. E' un uomo di calcio, respira calcio 24 ore su 24, un vincente. Bel gioco? Sì, a noi non ha portato trofei, ma sono contento di ciò che abbiamo fatto con il Napoli".