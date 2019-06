Maurizio Sarri conosce bene Pepe Reina, con lui ha sfiorato uno storico scudetto a Napoli e adesso potrebbe ritrovarlo alla Juventus. Sì, perché lo spagnolo classe '82 rimane la prima scelta del tecnico bianconero in caso di partenza di Mattia Perin. Il portiere ex Genoa vuole tornare protagonista e il club campione d'Italia è pronto ad accontentarlo davanti ad un'offerta congrua (non inferiore ai 20 milioni di euro). Da qui l'idea Reina (attualmente al Milan), il perfetto vice-Szczesny nei piani di Sarri: tecnica ed esperienza per la nuova Juve, che presto potrebbe veder necessario l'acquisto di un nuovo "numero 12".