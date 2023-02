Il CEO della A22 Bernda Kicker è tornato a parlare di Superlega. Le sue parole:"Parecchi nel calcio affermano che le innovazioni non sono possibili all’interno dell’ECA e della UEFA a causa della posizione di monopolio. Il conflitto di interessi, l’accumulo di ruoli che la UEFA svolge inibisce lo sviluppo. Non puoi dare suggerimenti senza che la UEFA minacci sanzioni. I club non sono liberi di organizzarsi".