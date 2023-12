CEO di A22, dopo la sentenza della Corte di Giustizia Europea, presenta la nuova Superlega: "Il calcio è libero, libero dal monopolio dell'Uefa. Le regole di Fifa e Uefa che prevedevano che la creazione di nuove competizioni avesse bisogno della loro approvazione, sono regole contro la legge. Questo impediva l'innovazione nel mondo del calcio. I club possono affrontare e gestire in prima persona. Questa sentenza è inappellabile, permetterà la creazione di una nuova lega più interessante. Il messaggio importante oggi è quello per i tifosi, il calcio è libero.""La nuova proposta è il risultato di un processo di 18 mesi, di dialoghi con tante persone che fanno parte del mondo del calcio, con i tifosi e con chi gestisce i club. C'è ancora molto da fare ma quello che abbiamo fatto arriva dall'input dei club, quelli grandi, più piccoli e medi. Le competizioni che esistono non attraggono nuovi tifosi, troppe partite in cui c'è poco interesse. Soltanto nella parte finale delle competizioni c'è interesse. Molti appassionati si stanno disinteressando. "“Nei nostri colloqui con i club abbiamo identificato due grandi questioni: la prima è che i club possono esibirsi molto bene a livello europeo, ma non essere ancora in competizione l'anno successivo. Ciò è ritenuto ingiusto e non coerente con il concetto di merito sportivo. In secondo luogo, i club non possono impegnarsi per i giocatori, le infrastrutture, le squadre femminili e qualsiasi altra spesa perché con il sistema attuale la stragrande maggioranza dei club non può fare affidamento sulle entrate provenienti dall’Europa. Crediamo che la struttura di un campionato contribuirà notevolmente a risolvere questi problemi e allo stesso tempo offrirà opportunità per un calcio di livello più elevato per giocatori e tifosi”"Il nuovo formato SuperLeague porterebbe a partite emozionanti durante tutto l'anno, non solo una parte dell'anno, un sistema di campionato con solo 14 partite significa che assolutamente ogni partita conta, i club che non si affrontano quasi mai tra loro ora lo faranno competere regolarmente sulla scena europea generando una rivalità ancora maggiore, allo stesso tempo c'è mobilità tra i campionati, con promozioni e retrocessioni, e con un forte legame continuo con i campionati nazionali e, infine, ci sarebbe un'incredibile eliminazione diretta a fine stagione palcoscenico"."Ci sono tifosi che devono pagare cifre molto alte per seguire le partite della propria squadra. Noi vogliamo ripensare il calcio anche a livello di tifosi, qualcosa mai visto prima. Proponiamo di creare una piattaforma streaming, Unify, che permetterà ai tifosi di godersi la loro passione per il calcio e guardare tutte le partite in diretta gratuitamente, sia maschili che femminili”.“Continueremo e amplieremo il nostro dialogo con le parti interessate del calcio per spiegare e sviluppare ulteriormente la proposta. Il nostro compito è dare potere ai club che costituiranno e gestiranno la nuova competizione – e aiutarli a creare il “calcio che sogni”.”