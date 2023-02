la società che porta avanti le istanze della Superlega, ha parlato così nel presentare il nuovo progetto della competizione: "Lo scorso ottobre abbiamo avviato un dialogo sul futuro del calcio europeo.. E' tempo di cambiamento. E il calcio per club è a un punto di svolta. Sono emersi enormi squilibri nel continente e club con storia e gloria non sono più in grado di competere. I club si assumono tutti i rischi imprenditoriali, ma troppo spesso sono costretti a rimanere in disparte quando vengono prese decisioni chiave e vengono sgretolate le loro fondamenta sportive e finanziarie. Le nostre conversazioni hanno chiarito che i club non sono in grado di esprimersi pubblicamente contro un sistema in cui la minaccia di sanzioni viene usata per reprimere l'opposizione."