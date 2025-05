Quale è il regolamento del Mondiale per Club?

Guarda la Club World Cup 2025 gratis su DAZN Scopri le migliori offerte

Il prossimo 14 giugno, negli Stati Uniti, prenderà il via la nuova edizione dela 32 squadre. Una manifestazione nuova di zecca, della quale farà parte anche la Juventus, inserita nel gruppo G insieme a Manchester City, Al-Ain e Wydad Casablanca.

Mondiale per Club 2025: il regolamento

Il format

Il tabellone della fase ad eliminazione diretta

1A-2B

1C-2D

1E-2F

1G-2H

1B-2A

1D-2C

1F-2E

1H-2G



Arrivo a pari punti nel girone

Al Mondiale per Club prenderanno parte 32 squadre, suddivise in 8 gironi da 4 squadre ciascuno. Le prime due di ogni gruppo accederanno alla fase a eliminazione diretta che prevede ottavi, quarti, semifinali e finale, per un totale di 63 partite (senza la finale per il terzo posto). Un format che ricalca quindi quello della Coppa del Mondo per nazionali.Già stabilito anche il tabellone che porta alla finale, con gli incroci degli ottavi di finale così definiti in base alle qualificate per ogni girone:

In caso di arrivo a pari punti nel girone, si terrà conto dei seguenti criteri in ordine: scontri diretti; differenza reti nei match tra le squadre interessate; maggior numero di gol realizzati nei match tra le squadre interessate; differenza reti in tutte le partite; maggior numero di gol realizzati in tutte le partite; miglior punteggio di condotta (fair-play); sorteggio da parte della Fifa.

Le rose

Ogni club potrà portare da un minimo di 26 a un massimo di 35 giocatori, di cui almeno tre portieri. I giocatori verranno selezionati all'interno di un elenco di "preconvocati" (massimo 50 giocatori) che le società presenteranno in anticipo. Per ogni partita possono essere convocati solo 26 giocatori dalla lista definitiva.