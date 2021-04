1









"La forza della Juve è che mai nessun giocatore è stato più importante del club, anzi, ma CR7 ha ribaltato questa convinzione, si è preso libertà mai concesse ad altri: condiziona la tattica, pretende di non essere sostituito, decide le cadenze del turnover, batte tutte le punizioni anche se gliene viene una su 70, si permette di esautorare a gesti Allegri e Sarri e spesso è insofferente verso i compagni. Se domenica contro il Genoa avesse davvero gettato la maglia a terra in un gesto di rabbia, non sarebbe stato punito. Invece lo sarà il ragazzino dell’under 13 che faceva il raccattapalle e che gli ha chiesto la reliquia in dono: è vietato dal regolamento interno". Lo racconta La Repubblica, nell'edizione in edicola oggi, che fa il punto di Cristiano Ronaldo e la sua situazione alla Juventus. Ma svela anche un dettaglio: il ragazzino che ha chiesto la maglia a CR7 dovrebbe essere punito per aver violato le regole interne.