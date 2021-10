Nell'ultima mezz'ora della partita di ieri sera tra Zenit San Pietroburgo e Juventus, terza giornata di Champions League, i bianconeri hanno giocato con unche ha caratterizzato l'inizio della stagione. Con l'uscita di Bernardeschi e l'ingresso di Arthur, infatti, Allegri ha dato questa forma al suo centrocampo: un regista, ovvero il brasiliano; una mezzala, in questo caso Bentancur ma può essere anche Locatelli; un cursore, in questo caso McKennie ma può essere anche Rabiot.Con questa conformazione ben definita di centrocampo e attacco (davanti due ali pure come Chiesa e Kulusevski, finalmente nel suo ruolo naturale, e Morata centravanti), pur con la variante negli ultimissimi minuti del jolly Ramsey al posto di Bentancur, Ora, vi ricordate cos'avevamo detto dopo Juve-Roma? Il ritorno di Arthur ha permesso di avere in campo un playmaker vero. E la formula che avevamo ritenuto perfetta per la mediana bianconera era proprio quella che ieri Allegri ha potuto schierare dal minuto 58: regista, mezzala, cursore.Così disposti, un arcigno Zenit è stato battuto. Solo coincidenze? Ce lo dirà il resto della stagione, insieme all'integrità fisica di Arthur. Intanto, una cosa è certa:Mica poco.