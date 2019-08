di Alessio Salerio

Il mercato della Juventus deve ancora entrare nel vivo, almeno per quanto riguarda le tante cessioni sul piatto per Fabio Paratici. Occasioni d'oro per ampliare un numero già di per sé clamoroso, evidenziato oggi da Il Corriere della Sera: i bianconeri hanno raccolto 345 milioni di euro di plusvalenze nel corso delle ultime tre stagioni di mercato. Una cifra pazzesca, che, come detto, può tranquillamente salire fino alle porte dei 500 milioni con le tante cessioni in programma per le prossime settimane, fino al 2 settembre, quando chiuderà ufficialmente il mercato estivo.



GLI SCAMBI - A partire dai due grandi scambi in atto, rispettivamente tra Paulo Dybala e Romelu Lukaku con il Manchester United e tra Joao Cancelo e Danilo con i cugini del City. Clamorosa sarebbe la plusvalenza messa a segno con la cessione dell'argentino ai Red Devils, sia alla pari per 85 milioni di euro, sia a maggior ragione con un conguaglio tra i 10 e i 15 milioni da parte del club inglese. In questo caso, la quota salirebbe fino a 83.3 milioni, visto che a bilancio la Joya pesa poco più di 16 milioni e mezzo di euro al 30 giugno del 2019. Diverso il discorso per Cancelo, che è stato pagato 40.4 milioni soltanto la scorsa estate dal Valencia: a seconda che la cessione al City vada in porto per 50 o 60 milioni, la plusvalenza sarà rispettivamente di 18 o 28 milioni.



KEAN E GLI ALTRI - Intanto, si attende l'ufficialità del passaggio di Moise Kean all'Everton, dopo aver sostenuto le visite di rito in programma, con tutta probabilità, per la giornata di oggi. I 27-28 milioni di euro incassati come parte fissa rappresentano un'ulteriore plusvalenza per i bianconeri, che può salire fino a 40 milioni in caso di raggiungimento dei bonus a contratto. Allo stesso modo, se a partire per la Premier League dovesse essere Daniele Rugani, per una cifra intorno ai 40 milioni, la plusvalenza sarebbe di circa 30 milioni. Meno evidenti, invece, quelle legate alle cessioni di Mattia Perin, arrivato per 12 milioni un anno fa dal Genoa, e di Mario Mandzukic, che non dovrebbe portare più di 10 o 15 milioni di euro nelle casse della Juventus.



KHEDIRA E HIGUAIN - Discorso diverso per Sami Khedira, che arrivò a parametro zero dal Real Madrid, ma che sembra prossimo allo svincolo per sposare la causa dell'Arsenal e "liberare" i bianconeri del suo pesante stipendio, pur senza guadagnare nulla dalla sua cessione. Attenzione, poi, alla situazione di Gonzalo Higuain, per il quale la Juventus è alla ricerca di una cessione da almeno 36 milioni di euro, tra prestito e riscatto, per evitare un'inattesa minusvalenza a bilancio, dopo l'acquisto per 90 milioni dal Napoli nell'estate del 2016.