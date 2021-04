Lo scambio tra Federico Bernardeschi e Alessio Romagnoli sull'asse Juventus-Milan è una delle ultime suggestioni per il prossimo mercato estivo di bianconeri e rossoneri. Entrambi in scadenza nel 2022, entrambi con più di un motivo per cambiare aria. Le prestazioni al di sotto delle aspettative in questi anni di Bernardeschi, in difficoltà nel trovare la sua dimensione, sono il motivo per cui la Juve ha provato e proverà a intavolare discorsi di mercato in uscita su di lui. Ma perché il capitano milanista romagnoli dovrebbe lasciare il club di Elliott?

Ce lo spiega Daniele Longo su Calciomercato.com: "Mino Raiola, procuratore di entrambi i giocatori coinvolti, è il vero regista di questa idea che potrebbe diventare presto una trattativa. È un segnale di come stiano cambiando le valutazioni da parte del Milan nei confronti di Romagnoli: c'è grande riconoscenza nei suoi confronti per quanto fatto in questi anni, ma non la volontà di aumentargli l'attuale stipendio da 3,5 milioni di euro a stagione. Ecco perché va tenuta in considerazione l'ipotesi Juve, soprattutto per gli ottimi rapporti tra Raiola e il club bianconero. Sarebbe uno scambio che farebbe felici tutti. Romagnoli però interessa anche a Barcellona e Atletico Madrid. Bisogna capire qual è la sua valutazione da parte del Milan, che nel mentre, per la difesa, si sta concentrando sul riscatto di Tomori."