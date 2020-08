Ecco quanto comunicato dalla Juventus sul proprio sito ufficiale riguardo alle iscrizioni ai fan club ufficiali per la stagione 2020-2021:

"Ci sarà tempo fino al 30 novembre 2020 per completare la procedura di affiliazione, e si potranno iscrivere nuovi soci sino al 28 febbraio 2021.



Sarà una stagione con tante novità: ogni Fan Club attivatosi riceverà infatti un Welcome Pack, con attestato incorniciato e uno stendardo personalizzato.



Un pensiero anche per i soci che si iscriveranno: ognuno di loro riceverà un piccolo gift di benvenuto insieme ad una e-card digitale personalizzata, necessaria per usufruire degli sconti riservati presso gli Juventus Stores fisici e l’Online Store.



Non solo: durante la stagione saranno disponibili anche nuovi servizi di biglietteria e Juventus Card e ogni Official Fan Club riceverà un pacchetto grafico contenente il proprio logo ufficiale personalizzato e le immagini da usare sui profili social.



E poi il merchandising: è disponibile un nuovo catalogo dedicato grazie al quale ogni Official Fan Club avrà l’opportunità di acquistare prodotti unici per i propri soci!"

Tutta la modulistica e altre informazioni importanti le trovate sul sito Juventus.com