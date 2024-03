Dopo il blitz dellanella sede di via Aldo Rossi, ilsi è improvvisamente trovato impelagato in una vicenda che per certi aspetti ricorda quella vissuta dallacirca un anno fa.Ma cosa rischia il club rossonero dal punto di vista sportivo per il "caso Rebird"? Come spiega La Gazzetta dello Sport, per quanto riguarda la FIGC le sanzioni possibili partono dalla multa alla penalizzazione, arrivando, nei casi più gravi, alla retrocessione. A livello europeo, invece, si va dalla multa all'esclusione dalle coppe. Ogni sanzione, comunque, andrebbe ad incidere sulla classifica della prossima stagione, visti i tempi lunghi della giustizia. Sembra improbabile l'esclusione dalle coppe, ma anche su questo fronte la vicenda non sembra destinata ad esaurirsi a breve.