8









Dopo tanto tempo, come vi abbiamo raccontato nei giorni scorsi, Juve-Napoli dovrebbe essere recuperata mercoledì 17 marzo alle 18.45. Dovrebbe, sì: perché ancora manca l'ufficialità della data e secondo quanto riporta Il Mattino De Laurentiis ha chiesto farla slittare ancora. Il motivo è legato agli altri impegni del Napoli: nella stessa settimana infatti gli azzurri giocano già contro Milan e Roma, e vorrebbero evitare di inserire anche la Juve per non sfidare tre big in sette giorni. Prima di ufficializzare una data, il Napoli vorrebbe aspettare il ritorno degli ottavi di Champions per capire se la Juve andrà avanti in Europa e avrà un calendario più o meno fitto da qui alla fine della stagione. In caso di qualificazione ai quarti, però, sarebbe ancora più complicato trovare una data alternativa per il recupero.