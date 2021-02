L'uscita del Napoli dall'Europa League avrà un diretto impatto sul recupero della partita con la Juventus, non disputata il 4 ottobre scorso e passata attraverso varie dispute all'interno della giustizia sportiva. Da tempo infatti circolava la voce insistente che la prima data utile per disputare il match all'Allianz Stadium fosse il 17 marzo, qualora il Napoli fosse stato eliminato dall'Europa League. Come sappiamo, il Granada stasera ha eliminato la squadra di Gattuso e quindi, anche se manca ancora l'ufficialità, Juve-Napoli si dovrebbe giocare proprio mercoledì 17 marzo, alle 18.45.