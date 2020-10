1









Matthijs de Ligt continua il lavoro di recupero dopo l'operazione alla spalla. Negli ultimi giorni si era parlato di un possibile rientro anticipato per il difensore olandese, ma secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport difficilmente l'ex Ajax sarà pronto prima di novembre inoltrato. Al massimo de Ligt potrò tornare per l'ultima partita delle sette previste nei prossimi 22 giorni. La Juve ha non vuole accelerare i tempi rischiando una ricaduta, preferisce averlo a disposizione quando sarà recuperato definitivamente.