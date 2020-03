Sono quattro le date che la Lega sta studiando per la ripartenza della Serie A. La speranza, ovviamente, è ripartire il prima possibile per questo c'è anche la possibilità di riprendere il campionato in una data simbolica, il 25 aprile, che diventerebbe di nuovo giorno di liberazione. Difficile però, quasi impossibile, che si arrivi a giocare così presto. Le altre soluzioni sono: 2, 9 o 16 maggio. Negli ultimi due casi sarebbe praticamente impossibile terminare il campionato entro il 30 giugno, data in cui scadono i contratti dei calciatori.