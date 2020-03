Secondo quanto riporta La Gazzetta dello Sport è possibile che si giochino incontri di Champions League di domenica per cercare di snellire il calendario dopo la fine dell'emergenza conronavirus. L'Uefa "cercherà in tutti i modi di giocare integralmente la Champions e l’Europa League - scrive La Gazzetta dello Sport - (recuperando anche il ritorno di Juve-Lione e Barcellona-Napoli, e l’andata e il ritorno di Inter-Getafe e Siviglia-Roma). Ma come si fa? “Confondendo” i campionati e le coppe.Situazione ItaliaA causa della situazione straordinaria, e del periodo breve a disposizione, potrebbe quindi saltare l’unicità (televisiva) dei tornei. I campionati potranno giocarsi a metà settimana e le coppe nei weekend. Sempre se sarà necessario, sempre se Uefa e leghe europee si troveranno in difficoltà nel chiudere la stagione. Quasi quasi, l’ex progetto di riforma dal 2024...".