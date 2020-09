Un record come quello di Cristiano Ronaldo non poteva lasciare indifferente il mondo del calcio. Nelle ore successive alla 100esima e 101esima rete di CR7 con la maglia del Portogallo (la doppietta di ieri sera contro la Svezia in Nations League) sono fioccati sui social i complimenti al fuoriclasse portoghese da parte di società, istituzioni e personaggi. A partire dalla Uefa e dalla Fifa, attraverso i cui canali si sono espressi in video-congratulazioni molti colleghi calciatori ed ex calciatori: si va dal "fratello non di sangue" Marcelo, passando per connazionali come Nani e Nuno Gomes, fino a Rio Ferdinand. Ma non solo. Anche diversi club si sono congratulati via social, iniziando naturalmente da quello attuale: la Juventus.

IL GRAN SILENZIO - Spicca tuttavia l'assenza di qualsiasi forma di complimenti social dal parte del Real Madrid, squadra a cui Ronaldo ha contribuito a regalare grandi successi (tra cui 4 Champions League) e dal quale la Juve lo acquistò due anni fa.

