Il record di punti della Juventus

La stagione 2013/14 della Juventus

102 punti

33 vittorie

3 pareggi

2 sconfitte

+17 sulla seconda

I punti fatti dalla Juventus nella Serie A a 20 squadre

1946/47: 53 punti (seconda classificata)

2003/04: 69 punti (terza classificata)

2004/05: 86 punti (Scudetto poi revocato)*

2005/06: 91 punti (Scudetto poi revocato)*

2007/08: 72 punti (terza classificata)

2008/09 74 punti (seconda classificata)

2009/10: 55 punti (settima classificata)

2010/11: 58 punti (settima classificata)

2011/12: 84 punti (Scudetto)

2012/13: 87 punti (Scudetto)

2013/14: 102 punti (Scudetto)

2014/15: 87 punti (Scudetto)

2015/16: 91 punti (Scudetto)

2016/17: 91 punti (Scudetto)

2017/18: 95 punti (Scudetto)

2018/19: 90 punti (Scudetto)

2019/20: 83 punti (Scudetto)

2020/21: 78 punti (quarta classificata)

2021/22: 70 punti (quarta classificata)

2022/23: 62 punti (settima classificata, -10 causa processo plusvalenze)*

2023/24: 68 punti* a una giornata dalla fine

Nel corso della propria storia, la Juventus è diventata per ben 36 volte campione d'Italia. Il tutto senza conteggiare i due campionati vinti nelle stagioni 2004/05 e 2005/06 che avrebbero potuto incrementare ulteriormente il bottino e che invece sono stati revocati in seguito all'esplosione dello scandalo Calciopoli. Dei 36 tricolori cuciti sul petto, una buonissima parte di essi la Juve li ha letteralmente dominati, scrivendo pagine di storie indelebili del calcio italiano: ma quale è il record di punti fatto registrare dalla formazione bianconera?Il record di punti fatto registrare dalla Juventus in un campionato di Serie A (a 20 squadre) è di 102. Una cifra clamorosa e ad oggi record assoluto nella storia del calcio italiano. I bianconeri sono riusciti a compiere tale impresa nella stagione 2013/14 con Antonio Conte allenatore. La Vecchia Signora chiuse quel campionato con ben 17 punti di vantaggio sulla Roma di Rudi Garcia, piazzatasi seconda a quota 85.