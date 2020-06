Non è il rientro che la Juventus si aspettava. E nemmeno Cristiano Ronaldo, rimasto a secco sia nella semifinale contro il Milan, sia nella sconfitta contro il Napoli di mercoledì sera. Opaco, sia per pericolosità che per brillantezza, lontano dalla forma ammirata prima dello stop dove segnò 13 gol in 10 partitd. Dopo tre mesi è concesso, anche se stupisce vedere così il fenomeno portoghese, abituato a ben altre imprese. Anche perché, quando CR7 si spegne, si spegne anche la Juve. Questione di tempo, riprenderà la condizione fisica per tornare decisivo, nel frattempo, però, è costretto a registrare un record negativo: come riporta il Corriere dello Sport, per la prima volta in carriera, Cristiano Ronaldo perde due finali di fila. Nel caso specifico, prima la finale di Supercoppa contro la Lazio, ora la finale di Coppa Italia contro il Napoli.