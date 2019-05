Un finale di stagione decisamente disastroso. La Juve, dopo aver vinto il campionato nella gara con la Fiorentina, non ha più alzato il ritmo e la voglia di vincere. Insomma: scudetto a parte, l'epilogo dell'annata bianconera è stata molto difficile, al limite dell'intollerabile. Chiaro che il titolo abbia dato tutt'altra dimensione e tutt'altre motivazioni, però il torneo si è chiuso nel peggiore dei modi. E non è un'esagerazione: perché ieri sera, contro la Sampdoria, è arrivata un'altra sconfitta in trasferta dopo quelle contro la Spal e la Roma. La Juve non ha vinto nessuna delle ultime cinque gare di Serie A. Non accadeva da 9 anni. Ed era una squadra 'leggermente' diversa.