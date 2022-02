Cristiano Ronaldo has now gone five games without scoring a goal.



His longest drought since 2010 pic.twitter.com/uNofcwIVFr — B/R Football (@brfootball) February 8, 2022

Ancora una partita amara per: il suonon va oltre il pareggio per 1-1 (a segno Pogba) contro il Burnley ultimo in classifica e il fuoriclasse portoghese eguaglia un record negativo. Sono cinque, ora, le partite consecutive senza andare a segno: non gli accadeva addirittura dal 2010, durante la sua prima stagione al Real Madrid.