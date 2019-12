Paulo Dybala è stato tra i pochi protagonisti in positivo della Juventus nella Supercoppa Italiana persa contro la Lazio. Lo racconta il sito ufficiale bianconero: "Paulo Dybala ha segnato 4 reti in finale di Supercoppa Italiana, tutte contro la Lazio: è ora il miglior marcatore nella storia della competizione (superati Del Piero, Eto'o, Shevchenko e Tevez). Considerando tutte le competizioni, Paulo Dybala ha segnato 11 gol contro la Lazio, la sua vittima preferita da quando gioca in Italia. Da quando gioca alla Juventus, Paulo ha segnato 9 gol e fornito un assist contro la Lazio in tutte le competizioni, partecipando in questo lasso temporale a 10 dei 23 gol totali dei bianconeri ai biancocelesti (43%)".