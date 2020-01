Ciro Immobile mette nel mirino niente meno che Gonzalo Higuain. L'attaccante della Juventus detiene il record per il maggior numero di gol segnati in Serie A in una stagione: ben 36 messi a segno con la maglia del Napoli di Maurizio Sarri. La stagione successiva passò alla Juventus per 90 milioni di euro. Oggi Ciro Immobile è già a quota 23 gol dopo 20 partite di campionato. Dopo lo stesso numero di gare nella stagione 2015-16 Higuain era a quota 20.