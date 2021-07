Era passato inosservato il messaggio di Cristiano Ronaldo sull'account ufficiale del suo Museo, che - com'è naturale che sia - espone i numeri e i traguardi del fuoriclasse portoghese. E allora, eccoli 59 partite, 46 gol in stagione. La vittoria in Supercoppa e la Coppa Italia; la corona di capocannoniere della Serie A e il titolo di miglior attaccante del campionato. Non solo: Cristiano ha raggiunto il record di gol nella storia del calcio ed è diventato il top scorer All-Time degli Europei, vincendo in quattro partite la classifica capocannonieri con 5 reti all'attivo.