Altro giro, altro record per Cristiano Ronaldo: un mese fa ha raggiunto i 100 (e 101) gol col Portogallo. Primo giocatore europeo ad arrivare in tripla cifra con la sua nazionale. Boom! Miglior attaccante della storia della nazionale (e non solo), come festeggiare questo traguardo? Per CR7 sono arrivati in regalo degli scarpini speciali con la data del suo primo gol e del 100° col Portogallo. Cristiano se li guarda e sorride: "Sono anche in tinta con la maglia. Poi, lo sguardo al futuro: "Spero di ricevere nuove scarpe con nuove date, vuol dire che sto continuando a segnare con il Portogallo".