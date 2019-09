Your browser does not support iframes.

Il record di Gigi Buffon ha fatto infuriare i tifosi del Milan che sui social si sono scatenati con foto di Paolo Maldini che alza la Champions a Manchester. La partita contro la Spal ha permesso al portiere bianconero di raggiungere quota 903 partite in carriera a livello di club, superando di una presenza l'ex capitano rossonero e mettendo nel mirino anche il suo record in Serie A. I tifosi rossoneri non l'hanno presa per niente bene ed hanno invaso uno dei suoi post sui social con centinaia di commenti con le foto dell'ex compagno di nazionale. Qualcuno ricorda anche Calciopoli sostenendo che le presenze in quei due campionati non dovrebbero essere conteggiate...L'invidia è una brutta bestia e i tifosi bianconeri sanno difendere Gigi alla grande!



Nella gallery i post social dei tifosi del Milan contro Buffon e le risposte dei tifosi della Juve!