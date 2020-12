Amarcord Inter in diretta su Twitch. Bobo Vieri e il Chino Recoba hanno parlato della possibilità dei nerazzurri di vincere lo scudetto: "Eravamo abituati a vedere la Juve in fuga, ma quest'anno è diverso - ha detto convinto l'uruguaiano - Le squadre che oggi sono davanti a quella di Pirlo si sono rinforzate rispetto alle ultime stagioni, e quando le piccole scendono in campo contro le big se la giocano a viso aperto. Senza pubblico c'è la possibilità di lanciare più giovani che non sentono la pressione".