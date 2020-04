Alvaro Recoba si racconta. In diretta Instagram per il canale Youtube "Mario Inter" ha parlato del passato, tra mercato e il 5 maggio: “Ti dico quello che ho vissuto io. Ci son state mille caz...e, come che prima della partita altri avevano fatto altri risultati per favorire qualcuno e altre cose. Noi siamo andati a Roma, loro lottavano per l’Europa. Siamo partiti alla grande, abbiamo fatto gol e stavamo giocando bene. Poi è arrivato il pareggio, facciamo il 2-1 e potevamo farne altri. Poi c’è stata una giocata sfortunata sul 2-2, un errore. Ci stavamo giocando lo Scudetto. Colpa di Gresko? No, è colpa di tutti quelli che erano in campo - prosegue il Chino -. Non è mai colpa di uno. Non ho mai dato le colpe, io ho sbagliato rigori perché mi son preso la responsabiltà di calciare. Per quello sbagliato contro il Rosenborg mi assumo la responsabilità. Tornando al 5 maggio, il 3-2 è stato un colpo duro. Lì abbiamo capito che non era semplice, poi è finita sul 4-2”.